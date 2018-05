De franséische President huet fir en Dënschdeg Politiker aus Libyen op Paräis invitéiert, fir zesummen Ausweeër aus der Kris am Land ze sichen.

Internat.: Am meeschte gelies

Hie sot, de But vun der Renconter wier, all déi bedeelegt Acteuren an d'Responsabilitéit ze huelen.Vertrieder vun 19 Länner sollen als Observateuren deelhuelen.Geplangt ass, datt eng Deklaratioun ënnerschriwwe gëtt, déi ënnert anerem Neiwalen nach dëst Joer virgesäit.