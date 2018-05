An Nordkorea lafen d'Preparative fir de geplangte Sommet tëscht dem US-President Trump an dem Staatschef Kim Jong Un op Héichtouren.

Den Donald Trump huet e Sonndeg op Twitter bekannt ginn, dass eng amerikanesch Delegatioun an Nordkorea ukomm ass, fir de Sommet tëscht him an dem Kim Jong Un ze preparéieren.Wéi et weider vum amerikanesche President geheescht huet, hätt Nordkorea en enormt Potenzial fir enges Daags eng grouss Wirtschafts- a Finanznatioun ze ginn.Dem Donald Trump seng aktuell Aussoe stinn an engem staarke Kontrast zu sengen Äusserunge vu virun dräi Deeg, wéi hien de geplangte Sommet ofgesot hat.Well Nordkorea sech trotz dem Trump senger Ofso weiderhin oppe gewisen huet, fir direkt Gespréicher, huet den amerikanesche President schlussendlech seng Meenung nees geännert gehat. De Sommet ass fir den 12. Juni geplangt.