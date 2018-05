D'Kand hat riskéiert, vun engem Balcon 4 Stäck erofzefalen. Den 22 Joer ale Mamoudou Gassama ass e sans-papier aus dem Mali.No där spektakulärer Rettungsaktioun wéilt de franséische President de Mann elo perséinlech treffen, huet den Elysée e Sonndeg den Owend bekannt ginn.Hie war e Samschdeg den Owend zu Paräis d'Fassad vun engem Appartementshaus eropgeklommen, fir dee klenge Jong dee baussen un engem Balcon houng a leschter Minutte ze retten.

Éischten Indicen no waren d'Eltere vum Bouf net doheem, wéi e riskéiert huet, vum Balcon ze falen. De Papp vum Kand sëtzt an tëscht an Untersuchungshaft. D'Mamm war zu dem Zäitpunkt net zu Paräis.D'Buergermeeschtesch vu Paräis huet dem jonke Mann aus dem Mali via Twitter an och an engem perséinlechen Telefonsgespréich Merci gesot an annoncéiert hie bei sengen Demarchen, fir sech a Frankräich néierzeloossen, wëllen ze ënnerstëtzen.