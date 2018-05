© Input Presse

Uerg ass de Bilan no deene schlëmme Wiederen, déi e Sonndeg den Owend iwwer Rheinland-Pfalz gezu sinn. Iwwer 300 Mol waren d'Pompjeeën am Asaz. Op verschiddene Plazen am Honnsréck gouf de Katastrophenalarm ausgeléist.Besonnesch schlëmm war d'Situatioun an den Uertschaften Herrstein a Fischbach. Geschaten 30 Gefierer goufe vun de Waassermassen ewechgerappt. Eng ganz Partie Leit souzen an hiren Haiser fest. Wéinst dem ville Waasser koume si net méi eraus. Zwee Haiser hu riskéiert an de Koup ze falen an d'Awunner hunn aus de Fënsteren eraus no Hëllef geruff. Eng sëlleche Kelleren hu missen eidel gepompelt ginn. Wéi et vun de Pompjeeën heescht, stoung d'Waasser plazeweis meterhéich.Engem éischte Bilan no soll awer kee blesséiert gi sinn. Vill Haiser goufe staark beschiedegt a musse vu Statiker kontrolléiert ginn. Alles an allem waren eng 450 Pompjeeën, 100 Mataarbechter vum Roude Kräiz a 40 Leit vum Techneschen Hëllefswierk am Asaz.An Nordhessen iwwerdeems hu Bulli a Knëppelsteng hir Spuren hannerlooss. Wéi et heescht hätte sech d'Knëppelsteng carrément duerch Dieren a Fënsteren eran an d'Haiser gedréckt. Bei Bochum goufen zwou jonk Frae vun engem Blëtz getraff a schwéier verwonnt. Eng vun hinnen huet mussen reaniméiert ginn, si schwieft a Liewensgefor.

Betraff vun de Wiederen war och de gréissten däitsche Fluchhafen zu Frankfurt. Iwwer 60 Vollen hu missen annuléiert ginn.

Och an der Regioun ronderëm Léck an der Belsch gouf et zolidd Wiedere mat décke Knëppelsteng, déi dann och fir Materialschued gesuergt hunn.