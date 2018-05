Den Dassault war ee vun den aflossräichsten Entrepreneuren am Hexagone. Hien hat grouss Bedeelegungen am Rëschtungssecteur an och an de Medien. Hie war och deels wéinst Justizaffairen an de Schlagzeilen. Den Daussault, esou gëtt geschat, war ee vun den 100 Räichsten op der Welt.