Obwuel d'Regierung Konzessioune gemaach huet, fueren d'Camionneure mat hirem Protest géint déi héich Pëtrolspräisser virun. Grouss Deeler vum Land leie brooch. Der Police no haten d'Camionneure e Méindeg op d'mannst 550 Stroosse blockéiert. Ronn eng Dose Fluchhäfen a Brasilien hu kee Kerosin méi, sou dass schonn eng ganz Partie Vollen hu misse gestrach ginn.



De Protest riicht sech an der Haaptsaach géint den hallef-staatleche Pëtrolskonzern Petrobras an déi héich Pëtrolspräisser. Eleng dëse Mount sinn d'Bensinspräisser ëm ongeféier 12 an de Präis vum Diesel ëm iwwer 9% geklommen. A Brasilien gëtt de gréissten Deel vun de Gidder mat Camionen transportéiert.