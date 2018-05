© AFP Archivbild

Dat hunn den amerikanesche President Donald Trump an de japanesche Premier Jinzo Abe an engem Telefonsgespréich nach eemol däitlech gemaach. Wéi d'Wäisst Haus e Méindeg den Owend bekannt ginn huet, wiere sech den Donald Trump an de Jinzo Abe eens, dass Atom-, chemesch- a biologesch Waffen souwéi den nordkoreanesche Rakéiteprogramm komplett a permanent missten ofgeschaaft ginn.



Den US-President an de japanesche Premier wëlle sech deemno nach virum geplangte Sommet tëscht dem Trump an dem nordkoreanesche Staatschef Kim Jong fir perséinlech Gespréicher gesinn. De Sommet soll den 12. Juni zu Singapur iwwert d'Bühn goen. D'USA fuerderen eng komplett Denukleariséierung vun Nordkorea. Als Géigeleeschtung soll d'Land vu wirtschaftlechen Avantage profitéieren. Nordkorea iwwerdeems fäert, dass et vun deem Moment u vill méi vulnerabel ass. Japan gesäit de Rapprochement an de leschte Méint u Pjöngjang éischter skeptesch.