D'Kris an Italien ass sech am Gaangen zouzespëtzen. Nodeems d'Regierungsformatioun gescheitert ass, annoncéiert sech eng institutionell Kris.

De Staatspresident Sergio Mattarella © AFP

Déi populistesch Parteien hunn zum Kampf géint de Staatspresident Sergio Mattarella opgeruff. De Chef vun der Fënnef-Stäre-Beweegung, Luigi Di Maio, huet annoncéiert, dass hien op Nummer sécher wëll goen, dass bei den nächste Wahlen net dee selwechte President un der Muecht ass, dee, wéi et heescht eng "Regierung vum Wandel" wëll verhënneren. Dass de Sergio Mattarella vu senge Funktiounen entbonne gëtt, wier duerchaus méiglech. Den nächste President missten d'Bierger wielen an net d'Ratingsagencen, d'Banken oder déi Däitsch, sou nach den Di Maio. Hien huet dofir fir den nächste Samschdeg zu Roum zu enger grousser Demonstratioun opgeruff.



De Chef vun der Fënnef-Stäre-Partei wëll domat, eegenen Aussoen no, en Zeechen fir d'Demokratie setzen. Den 2. Juni ass den Dag vun der Republik, italieneschen Nationalfeierdag, dee mat enger grousser Militärparade gefeiert gëtt.



Fir e Freideg iwwerdeems hunn d'Sozialdemokraten zu enger Demonstratioun zu Roum an zu Mailand opgeruff a wëllen domat d'Institutiounen an de President verdeedegen. Si hate bei de Wahlen de 4. Mäerz eng schwéier Defaite mussen astiechen.



Et gëtt erwaart, dass de parteionofhängegen Carlo Cottarelli en Dënschdeg dem Staatspresident eng nei reduzéiert Regierung proposéiert. De Sergio Mattarella hat de Cottarelli e Méindeg mat der Formatioun vun enger Iwwergangsregierung chargéiert.