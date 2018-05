Knapp 11 Méint no uerge Krawallen während G20-Sommet zu Hamburg: Police huet Perquisitiounen an Italien, Spuenien, Frankräich an an der Schwäiz gemaach.

Beim G20 Sommet zu Hamburg war et zu schroen Ausernanersetzunge komm © AFP

Wéi et vum Parquet an der Police vun Hamburg heescht, ginn d'Enquêteure vun der Spezialkommissioun "Schwaarze Block" bei der Sich no Suspekten vun enge sëllechen Policebüroen an der europäescher Agence Eurojust mat Sëtz zu Den Haag ënnerstëtzt.



Et geet an der Haaptsaach ëm d'Krawallen an der Elbchaussée zu Hamburg, heescht et vun den zoustännegen Autoritéiten.



A Frankräich sichen d'Beamte no engem Mann, fir deen en EU-wäite Mandat d'Arrêt gëllt. Während dem Sommet vun de G20 Länner am Juli zejoert war et zu schlëmmen Ausenanersetzunge komm.