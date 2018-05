En Dënschdeg de Moien huet e Mann op 2 Poliziste geschoss an duerno och eng Persoun als Geisel geholl. Den Täter konnt neutraliséiert ginn.

© rtlinfo.be

Et war géint 10.30 Auer wéi ee Schëss am Zentrum vu Léck héieren huet. En arméierte Mann huet op der Héicht vum Café des Augustins op 2 Poliziste geschoss. En ass duerno geflücht an huet eng Fra als Geisel geholl.







Quartier toujours bouclé, des voitures de police continuent d’arriver... le périmètre de sécurité encore élargi #liège #avroy #Liege pic.twitter.com/NT4iOhEcaJ — Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) May 29, 2018

D'Spezialunitéite goufe geruff a kuerz virun 11 Auer huet d'Police gemellt, dass den Täter konnt neutraliséiert ginn.