Große Schäden wegen des Unwetters in #Wuppertal. In Unterbarmen ist das Dach einer Tankstelle eingestürzt. pic.twitter.com/e7O0SiNUTa — Radio Wuppertal (@RadioWuppertal) May 29, 2018

In Wuppertal hat das Unwetter ein Einkaufszentrum teilweise überschwemmt. https://t.co/A2M40bqUcS pic.twitter.com/jp90ijwjnP — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) May 29, 2018

Ma an der Stad war net just d'Uni getraff: Duerch de ville Reen huet och den Daach vun enger Tankstatioun noginn, en ass einfach ageknéckt. 14 Autoe waren drënner geparkt, esou d'Police. Eng Spricherin huet vun enger Situatioun geschwat, déi bal net ze gleewe gewiescht wier - "Es ist eine unfassbare Situation gewesen". Ee Chauffer koum nach just aus sengem Auto, éier den Tankstellendaach drop gelant ass. Hie gouf just liicht blesséiert.Waassermassen hu grouss Deeler vun der Stad iwwerschwemmt a sinn och an e Shoppingzenter gelaf. Op Videoen an de soziale Medie gesäit een, datt sech och do dramatesch Zeenen ofgespillt hunn.

Aus de soziale Medien: Dokumenter op Twitter a Youtube

Krank, was sich da im Moment in #Wuppertal bei dem #Unwetter abspielt.

Ich hoffe, die Schäden sind nicht allzu groß. 👏👏 pic.twitter.com/pde698scN1 — Sandra Kraus (@die_Sandra_84) May 29, 2018