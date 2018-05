© AFP Archivbild

Et war géint 23.30 Auer, wéi de Reesbus, deen Direktioun Koblenz ënnerwee war, op eemol a Brand geroden ass. Am Bus souzen am ganzen 43 Schüler souwéi zwee Enseignanten aus enger Schoul vun Ahrweiler aus der Rheinland-Pfalz, souwéi déi zwee Chaufferen.



Nodeems et am Bus eng Dampentwécklung ginn hat, ass de Chauffer direkt op der Pannespur stoe bliwwen. D'Feier am hënneschten Deel vum Bus konnt och séier geläscht ginn. Véier Jugendlecher kruten eng Dampvergëftung. E 16 Joer ale Jong an e 15 Joer alt Meedche koume fir eng stationär Behandlung an e Spidol op Tréier.



D'Brandursaach war wahrscheinlech en techneschen Defekt un de Bremsen. De Schued ass héich. D'Schüler goufe mat engem Ersatzbus heem gefouert.