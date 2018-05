© AFP

D'Pläng fir den italienesche Staatspresident Sergio Mattarella ofzesetzen, si vum Dësch. Dat sot de Chef vun der populistescher Fënnef-Stäre-Partei Luigi Di Maio en Dënschdeg den Owend. Ursaach dofir ass, dass de President vun der rietspopulistescher Lega Nord des Initiativ net wollt ënnerstëtzen an am Parlament awer eng Majoritéit néideg gewiescht wier. De Fënnef-Stäre-Mouvement wollt sou eng Prozedur géint de President entaméieren, well de Sergio Mattarella refuséiert hat der Propos vun de Populisten, den Euro-Géigner Paolo Savona als Wirtschafts- a Finanzminister ze nominéieren, nozekommen. Doropshin war déi geplangte Regierungskoalitioun geplatzt.Antëscht steet och an de Stären, ob et iwwerhaapt zu enger Iwwergangsregierung kënnt. Den designéierte Premier Carlo Cottarelli brauch fir d'Formatioun vu senger Regierung méi Zäit a gesäit um Mëttwoch op en Neits de President Mattarella fir Gespréicher. Et gëtt net ausgeschloss, dass de Cottarelli net den néidege Support am Parlament kritt, vu kenger Partei. D'Lega an d'Fënnef-Stäre-Partei wëllen dogéint sou séier wéi méiglech Neiwalen. Dat kéint souguer schonn am Juli de Fall sinn. An Italien gëtt och spekuléiert, dass béid Parteien awer nach déi sougenannte "Regierung vum Wandel" op d'Bee gestallt kréien an dem italienesche President wëllen entgéint kommen.Iwwerdeems ass et dendéi politesch Kris sou séier wéi méiglech ze léisen an an der Eurozon ze bleiwen. En héichrangege Mataarbechter vum Finanzministère sot, dass et besser wier, wann des Saach bannent der Eurozon gereegelt ginn, ouni grouss Changementer ze maachen. Hie wier sécher, dass d'Italiener d'Méiglechkeet hunn, dat ze maachen, gëtt dëse Mataarbechter zitéiert. Den amerikanesche Finanzministère géif d'Entwécklung genee suivéieren, mä géif am Moment keng direkt Gefor fir d'Stabilitéit vum Finanzsystem am generelle gesinn.Vun e Mëttwoch u kommen a Kanada d'Finanzminister vun de G7-Länner beieneen. Während de Gespréicher dierften d'Kris an Italien an den Handelssträit vun den USA mat anere grousse Wirtschaftsnatiounen dominéieren.