Den amerikanesche President sot en Dënschdeg während enger Ried zu Nashville am Bundesstaat Tennessee, dass hie keng Problemer wéilt provozéieren, mä um Enn wäert Mexiko fir d'Mauer bezuelen. Mexiko géif näischt maachen, fir ze verhënneren, dass Mënschen aus Honduras an all deenen anere Länner an d'USA kommen. Si géifen näischt maachen, fir den Amerikaner ze hëllefen.D'Äntwert aus Mexiko huet net laang op sech waarde gelooss. De Staatschef Peña Nieto huet op Twitter geschriwwen, dass Mexiko nimools fir d'Mauer bezilt. Net elo, nimools. Hien huet säin Tweet am Numm vun all de Mexikaner ënnerschriwwen.Den Donald Trump wëll un der Grenz mat Mexiko eng Mauer bauen, fir den Drogeschmuggel an illegal Immigratioun ze stoppen. Allerdéngs komme seng Pläng net vum Fleck. Bis elo gëtt et eréischt ee Prototyp vu sou enger Mauer zu San Diego.