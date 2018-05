Wéi et heescht, wier den Täter en Zaldot vum Islamesche Staat gewiescht. Den 31 Joer ale Mann hat en Dënschdeg de Moien am Zentrum vu Léck zwou Polizistinnen an e jonke Mann erschoss. Dono hat hien an enger Schoul eng Fra als Geisel geholl, ier hie vun der Police erschoss gouf. Méi spéit gouf och bekannt, dass den Täter e puer Stonne virun der Attack en Drogendealer soll erschloen hunn.



Op en terroristeschen Hannergrond deit dem Parquet no virun allem d'Manéier hin, wéi den Täter virgaangen ass. Hien hat d'Polizistinnen vun hanne mat engem Messer attackéiert, hinnen d'Déngschtwaff ewech geholl a se domat erschoss. Genee dës Virgoensweis géif och a Propagandavideoen vun der Dschihadistemiliz recommandéiert ginn, heescht et vun den Enquêteuren. Donieft hätt den Täter e puer mol "Allah Akbar" geruff.



Hien war, den formatioune vun der belscher Justiz no, 2012 am Prisong zum Islam konvertéiert. Am de Joren 2016 a 17 hat hie Kontakter mat der Islamistenzeen. Hie war de belschen Autoritéiten zanter 2003 als klenge Kriminellen an Drogenofhängege bekannt a war wéinst Gewaltdoten an Drogenhandel zu all kéiers kuerze Prisongsstrofe veruerteelt ginn.



RTL NEWS: 2 Polizistinnen an 1 Passant zu Léck erschoss.