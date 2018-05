Am Mëttelpunkt vun der Entrevue steet den nordkoreaneschen Atomprogramm an déi bilateral Zesummenaarbecht, heescht et vu Moskau.

D'Gespréicher sinn am Virfeld vun engem méigleche Sommet tëscht dem nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un an dem amerikanesche President. Den Donald Trump hat wuel de Sommet, dee fir den 12. Juni zu Singapur geplangt ass, d'lescht Woch ofgesot, kuerz dono hat den US-President seng Meenung awer nees geännert, wéi Nordkorea sech oppe gewisen huet fir weider Gespréicher. D'Preparative fir de Sommet lafen op Héichtouren.Denhat sech an dem Kontext e Mëttwoch zu New York mam nordkoreaneschen Parteifonctionnaire a fréiere Geheimdéngschtchef Kim Yong Chol getraff. En Donneschdeg sollen d'Gespréicher weidergoen, fir de Sommet tëscht dem Donald Trump an dem Kim Jong Un ze preparéieren. De Kim Yong Chol ass de ranghéchste Vertrieder vun Nordkorea zanter dem Joer 2000 den amerikanesche Buedem betrëtt.