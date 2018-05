D'Ambassadeure vun der Allianz kommen en Donneschdeg de Moie mam russesche Vertrieder am NATO-Russland-Conseil beieneen. Sujeten iwwert déi geschwat ginn, sinn d'Situatioun an der Ukrain an d'Reduktioun vum Risiko vu militäreschen Tëschefäll, besonnesch während Manöver op béide Säiten.Wéinst dem Ukrain-Konflikt louch den Dialog tëscht Juni 2914 an Abrëll 2016 op Äis. Lescht Gespréicher goufen et am Oktober 2017. Sou wéi vill Memberlänner hat och d'Nato wéinst der Gëftattack op de fréiere russeschen Duebelagent am Mäerz eng ganz Partie Diplomaten vu Moskau ausgewisen.