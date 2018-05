De Jeff Skiles ass de 15. Januar 2009 als Co-Pilot vum US Airways Fluch 1549 um Hudson River zu Manhattan gelant an huet ronn 150 Mënschen d'Liewe gerett.

Hudson River: Co-Pilot Jeff Skiles am Exklusiv-Interview (31.05.2018) De Jeff Skiles ass de 15. Januar 2009 als Co-Pilot vum US Airways Fluch 1549 um Hudson River zu Manhattan gelant an huet ronn 150 Mënschen d'Liewe gerett.

Am Interview huet de Jeff Skiles ënnert anerem verroden, datt ee wuel vill Chance hat, ma een als Pilot fir esou Situatiounen trainéiert gëtt. An all déi involvéiert Leit séier a gutt reagéiert hätten.



