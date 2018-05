Elo soll et dann awer eng Regierungskoalitioun tëscht béide Parteien an Italien ginn...

Lénks: Luigi Di Maio (M5S) / Riets: Matteo Salvini (Lega) © Tiziana FABI / AFP

Bei weidere Verhandlungen iwwert eng gemeinsam Regierung an Italien sinn déi rietsextrem Lega an déi populistesch 5-Stäre-Beweegung awer nach op e gemeinsamen Nenner komm.Alleguerten d'Konditioune fir eng Koalitioun tëscht béide Parteie goufen erfëllt, heescht et säitens de Parteicheffe Matteo Salvini (Lega) a Luigi Di Maio (M5S) an engem gemeinsame Communiqué.En éischte Versuch fir eng Koalitioun war jo schif gaangen, nodeems den italienesche President Sergio Mattarella déi proposéiert Konstellatioun net akzeptéiert hat.