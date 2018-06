D'Parteicheffin Marine Le Pen presentéiert e Freideg den Owend während engem Kongress zu Lyon d'Resultat vun enger Ëmfro, déi bei de Member vum Front National duerchgefouert gi war. Et gëtt domat gerechent, dass den neien Numm ugeholl gëtt.



D'Marine Le Pen hat den Numm am Mäerz op engem Parteidag zu Lille proposéiert. Domat distanzéiert si sech definitiv vun hirem Papp Jean-Marie Le Pen, deen de Front National 1972 am rietsextreme Spektrum gegrënnt hat. Zanter 2011 huet seng Duechter eng nei politesch Direktioun ageschloen an den FN fir eng méi breet Wielerschaft opgemaach.