Demonstrante sinn a Richtung Taksim-Plaz am Zentrum vun Istanbul gaangen. D'Police war massiv am Asaz. Gréisser Tëschefall sollen awer ausbliwwe sinn. Déi deemoleg Protester haten Enn Mee 2013 ugefaangen an hu sech an enger éischter Phas géint d'Bebauungspläng um Terrain vum Gezi-Park zu Istanbul geriicht. Si sinn awer ganz séier ëmgeschloen a Roserei géint den deemolege Premier Erdogan an hu sech iwwert dat ganzt Land verbreet. 8 Persoune koumen ëm d'Liewen.