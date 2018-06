Two lions, two tigers and a jaguar escape from a German zoo, with public warned to stay indoors, police say https://t.co/qUowA6ZZ4a — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 1. Juni 2018

Ee Bier ass baussent senger Perch erschoss ginn. Den Ament gëtt nach no 2 Léiwen, 2 Tigeren an engem Jaguar gesicht.Den Eifel-Zoo läit just 15 Kilometer vun der Lëtzebuerger Grenz ewech. D'Leit an der Ëmgéigend goufen opgefuerdert an hir Wunneng ze bleiwen an der Police ze mellen, soubal een en Déier gesäit.Am Zoo fënnt ee ronn 60 exotesch an eenheemesch Déierenaarten. Op 30 Hektar hunn iwwer 400 Déieren en doheem, dorënner Sibiresch Tigeren a Léiwen.2016 waren 2 Léiwen am Leipziger Zoo aus hirer Perch ausgebrach. Zu deem Zäitpunkt war den Zoo zou. Ee Léiw huet missen erschoss ginn, deen anere koum nee s zeréck a seng Perch.