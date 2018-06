D'Jadranka Milicevic am Interview (01.06.2018) D'Ausstellung iwwert d'Liewen an d'Aarbecht vum Jadranka Mili?evi? an den 3 anere Mënscherechtler ass nach bis Ufank Juli am Neimënster ze gesinn.

"Ils défendent nos libertés" ënnert deem Titel kann ee am Neimënster eng Fotosausstellung am Kader vum 30. Anniversaire vum Sakharovpräis gesinn. D'Europäescht Parlament huet dës a Kollaboratioun mat der Fotosagence Magnum lancéiert, fir d'Liewen an d'Schaffe vu 4 verschiddenen Aktivisten ze weisen. Eng dovunner ass d'Jadranka Milicevic, déi aus dem Balkankrich geflücht ass, a sech haut fir Fraerechter asetzt. D'Claudia Kollwelter huet sech mat hir iwwert hiert Engagement an hir Vue op d'Rechter vun der Fra ënnerhalen.