E Freideg koum et op der B410 bei Büdesheim bei Prüm zu engem déidlechen Accident. Um 15.20 Auer hate sech do zwee Ween aus nach ongekläerter Ursaach frontal ze pake kritt. En 51 Joer alen Automobilist ass nach op der Plaz u senge schroe Blessure gestuerwen. De 81 Joer ale Chauffer am zweete Won gouf liewensgeféierlech verwonnt.



De Miess-an Erkennungsdéngscht gouf op Uerder vum Parquet op d'Plaz geruff, fir ze kläre wéi et zum fatalen Accident koum. Eventuell Zeie solle sech um 0049 6551-9420 mellen.



Zweete Accident um Owend



Net wäit vun där Onglécksplaz ewech, koum et géint 19 Auer zu engem weideren Accident. Déi Kéier op der B51 op der Héicht vu Rommersheim bei Prüm. Der lokaler Police no soll en Auto op enger Plaz iwwerholl hunn, wou et verbuede war a koum net méi mat Zäiten nees eriwwer op seng Spur, wéi en anere Won him entgéint koum. Béid Gefierer krute sech doropshi frontal ze paken.



De Mann an éischten Auto gouf schwéier blesséiert. Hie gouf ageklemmt an huet vun de Pompjeeë missen erausgeschnidde ginn. De Chauffer koum mam Rettungshelikopter vun der Air Rescue an d'Uni-Klinik zu Aachen. De Mann am Van gouf liicht blesséiert, hie koum mat der Ambulanz an d'Spidol.



D'B51 war fir d'Rettungs- an Opraumaarbechte komplett gespaart.