An Thailand ass e Wal gestuerwen, well e méi wéi 80 Plastikstuten am Mo hat. Trotz intensiver Hëllef vu Veterinäre konnt d'Déier net méi gerett ginn.

© twitter/arabnews

Ier et gestuerwen ass, huet et sech iwwerginn, 5 Plastikstute sinn erauskomm, bei der Autopsie goufen dunn nach eng Kéier méi wéi 80 Tute fonnt.



D'Mieresbiologe soen, d'Déier hätt doduerch einfach keng normal Nahrung méi kennen ophuelen. Si maachen och drop opmierksam, datt dat do nach laang keen Eenzelfall ass.



Virun der Côte vun Thailand stierwen all Joers eng 300 Mieresdéieren, well se Plastik friessen. Dorënner Walen, Mieresdeckelsmouken an Delfinen.



Thailand gehéiert zu deene Länner op der Welt, déi am meeschte Plastikstute verbrauchen.







