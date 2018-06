© afp

Hire Chef, de Pedro Sanchez, gouf e Samschdeg am spéide Moie vum Kinnek Felipe als neie Premier vereedegt. Nëmmen eng Stonn méi spéit huet den neie katalanesche Regionalchef, de Quim Torra, säi Kabinett am Regierungspalais zu Barcelona vereedegt.



Eng Léisung an der Katalouniekris ze fannen, ass eng vun de Prioritéite vun der neier Regierung. De Premier Pedro Sanchez soll scho geschwënn eng Entrevue mam Quim Torra hunn. Dee sot e Samschdeg a senger Ried, et misst een elo verstänneg sinn a sech zesummen un den Dësch setzen.