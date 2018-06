De President vun der AFD Alexander Gauland huet d'Zäit vum Nationalsozialismus an Däitschland relativéiert an huet domadder fir vill Roserei gesuergt.

Hie sot wuertwiertlech: "Den Hitler an d'Nazie sinn nëmmen e Vulleschass an iwwer 1.000 Joer erfollegräicher däitscher Geschicht"



D'CDU Generalsekretärin Annegret Kramp Karrenbauer huet direkt reagéiert a schreift op Twitter:

"50 Millioune Krichsaffer, Holocaust an totale Krich....fir AFD a Gauland nëmmen e Vulleschass. Esou gesäit d'Partei hannert hirer biergerlecher Mask aus."