Ëmmer nees ass nämlech rieds vun G6 plus 1. An dat well den amerikanesche President mat senge Stroftaxen e Käil tëscht déi westlech Industrienatioune gedriwwen huet. Anescht wéi gewinnt, gouf dës Kéier mol keng Ofschlosserklärung publizéiert.



De franséische Finanzminister Bruno LeMaire huet vun enger G6-Grupp geschwat, déi dem 7. Land, nämlech den USA, e ganz däitleche Message mat op de Wee ginn huet. Et wär ee bereet ze reagéieren, mä et géing een de Problem gären anescht léisen.



Den amerikanesche Finanzminister Steve Mnuchin hätt um Verhandlungsdësch awer keng Bereetschaft gewisen, fir dorobber anzegoen. Virun de Journaliste sot de Menoochin awer, d'USA wéilten der G7-Grupp net de Réck dréinen. Et géing een um Zil vun engem fairen an equilibréierten Handel festhalen.