A Groussbritannien hu Spezialunitéiten, dem Inneministère no, an de leschte 15 Méint 12 islamistesch a 4 rietsextrem Attentater verhënnert.

Ee Joer ass et hir, datt op der London Bridge 8 Leit ëm d'Liewe komm sinn.

Eng 3.000 potenziell geféierlech Persounen géifen observéiert ginn.



Déi Chifferen hunn d'Autoritéiten elo verëffentlecht; genee ee Joer no der Attack op der London Bridge.

Am ganze waren deen Owend 8 Mënschen ëmbruecht ginn, fir si ass e Sonndeg eng Gedenkzeremonie.

Déi britesch Regierungschefin huet ënnerstrach, datt London sech nach ni esou decidéiert géint Terrorismus gewiert huet.



Groussbritannien gouf bannent engem Joer 5 Mol Affer vun Terrorattacken. Déi schlëmmst war den 22. Mee wéi e Mann op engem Concert vum Ariana Grande eng Bomm explodéiere gelooss huet, déi hie selwer gebastelt hat. Hien hat 22 Mënsche mat an den Doud gerappt.