Ewéi et heescht, wieren op d'mannst 35 Persounen ëm d'Liewe komm. D'Boot wier virun der tunesescher Küst an der Géigend vun der Inselgrupp Kerkenna ënnergaangen. 68 aner Mënsche konnte gerett ginn.Eréischt an der Nuecht op e Sonndeg sinn op d'mannst 9 Flüchtlingen virun der tierkescher Côte gestuerwen, dorënner 6 Kanner.Hiert Boot war an der Nuecht op e Sonndeg ënnergaangen. 5 Leit konnte gerett ginn, déi eng vun der Marinn, déi aner vun engem Fëscherboot.