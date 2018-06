Et ginn e Sonndeg massiv Problemer um Fluchhafen zu Hamburg, well de Stroum do ausgefall ass.

© afp

Fir d'éischt goufen d'Passagéier aus dem Terminal 2 an den Terminal 1 geschéckt, an Tëschenzäit ass deen awer och vun der Pann betraff.



De Fluchhafen huet doropshin missten zougemaach ginn, et konnte keng Fligere méi landen oder starten.



Hamburg huet ëmmerhin dee fënneft-gréisste Fluchhafen an der Bundesrepublik. All Joer passéieren do eng 17 Millioune Passagéier.