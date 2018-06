Hie géif net ofstreiden, dass dat ka geschéien, sou de Conseiller vum Donald Trump an engem Interview op Fox News. Et misst een des Entwécklung am A behalen, seet de Lawrence Kudlow.An engems huet hien awer och d'Decisioun vum amerikanesche President justifiéiert. Net den Donald Trump dierft beschëllegt ginn, mä all déijéineg déi keen Handel, keng Taxen a keng Protektioun wëllen, déi op Géigesäitegkeet berout.De Wirtschaftsberoder vum US-President huet reagéiert, nodeems d'USA mat hirer Decisioun um G7-Conseil vun de Finanzminister a Kanada komplett isoléiert do stoungen, a vill Kritik vun hire Partner hu mussen astiechen.