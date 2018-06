E Mann, dee mat engem Messer arméiert war, hat am Doum randaléiert. D'Police hat op de Mann geschoss. Dobäi goufen ee Beamten an de Mann blesséiert.

Internat.: Am meeschte gelies

Bei där suspekter Persoun handelt et sech ëm e Mann vun 53 Joer aus Éisträich. Wéi et vun der Police heescht, géifen et keng Indicen op en terroristeschen Hannergrond ginn.