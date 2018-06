Duerch d'Eruptioun vun engem Vulkan a Guatemala, sinn engem leschte Bilan no op d'mannst 25 Persounen ëm d'Liewe komm.

Dorënner ass och e Mataarbechter vum Katastropheschutz. Weider 300 Persoune wiere blesséiert ginn, heescht et vun der Regierung vum latäinamerikanesche Land.Iwwer 2.000 Persounen hu mussen a Sécherheet bruecht ginn. Ronn eng Millioun Leit solle vum Ausbroch betraff sinn.De Vulkan, dee 35 Kilometer südwestlech vun der Haaptstad Guatemala-City läit, späizt Äschen a Lava an den Himmel. Betraff si virun allem Uertschaften, déi um Fouss vum Vulkan leien. Wéinst der Äschen huet och mussen den internationale Fluchhafen vun der Stad zougemaach ginn. De Feier-Vulkan ass iwwer 3.700 Meter héich. Et ass schonn den zweeten Ausbroch fir dëst Joer.