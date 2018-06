Dës Visite ass den Optakt vun enger Europatournée. Weider Statioune fir de Benjamin Netanjahu si Paräis a London.



Während de Gespréicher wëll sech den israelesche Premier virun allem fir eng méi haart Politik géintiwwer dem Iran staark maachen. Hie fuerdert e Stopp vum iraneschen Atomprogramm a wëll den Afloss vum Iran am Noen Osten, besonnesch a Syrien, reduzéieren.



De Benjamin Netanjahu ass ee vun de schäerfste Kritiker vum iraneschen Atomofkommes. Hien huet dem Iran virgeheit, nach ëmmer heemlech am Besëtz ze sinn vu Pläng fir de Bau vun enger Atombomm. Entspriechend Dokumenter vun Israel wëll Däitschland elo iwwerpréiwen.



No senger Visite zu Berlin, reest de Benjamin Netanjahu weider op Paräis, wou hie mam franséische President Emmanuel Macron fir Gespréicher beienee kënnt. Dono ass eng Renconter mat der britescher Premierministesch Theresa May zu London geplangt.