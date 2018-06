Mat enger Falcon-9-Rakéit vun der Firma SpaceX ass an der Nuecht op e Méindeg vu Cape Canaveral aus den SES-12-Satellit an de Weltraum geschoss ginn.

Den SES-12 soll dem SES-8-Satellit hëllefen, fir de Wënsch vu Clienten am Asien-Pazifik-Raum an am Mëttleren Osten, ë.a. a Saache Video, nozekommen.



Zesumme mat SES-8 wäert SES-12 eng 18 Millioune Stéit erreechen.