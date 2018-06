Knapp 1 Joer nom mäerderesche Groussbrand am Grenfell Tower zu London mat 72 Doudegen, goufen an engem Rapport uerg Feeler beim Bau constatéiert.

Internat.: Am meeschte gelies

Och d'Indikatioune fir d'Awunner vum Gebai ware falsch.

Sou goufe bei der Verkleedung vun der Fassade vun dem 24 Stäck héije Gebai keng Brandschutztester gemaach a si huet och net de Virschrëften entsprach. D'Isolatioun war deemno dru Schold, dass sech d'Feier sou séier ausgebreet huet an ëmmer nei méi kleng Bränn an déi staark Dampentwécklung entstane sinn. Dowéinst wieren och d'Consignen un d'Leit, nom Ausbroch vum Feier an hire Wunnengen ze bleiwen, fatal gewiescht.