Dat mellt de Wall Street Journal.



Wéi et heescht, hätt di amerikanesch Weltraumagence SpaceX dee geplangte Vol ronderëm de Mound, dee fir dëst Joer annoncéiert war, op spéider reportéiert.



Firwat de Vol verluecht gouf, ass net gewosst. Wéi et awer heescht, hätt de Chef vu SpaceX, Elon Musk, Problemer mat der Technik a mat der Produktioun.



Ee Spriecher vun der Agence am US-Bundesstaat Kalifornien sot awer, dass ee weider um Projet festhält. D'Nofro wier nämlech grouss. En Zäitraum gouf awer net genannt.



U sech sollten zwou Privatpersounen an der zweeter Halschent vun dësem Joer vu Cape Canaveral aus an de Weltall starten.