© Archivbild

Zu Bréissel sinn en Dënschdeg d’Festivitéiten zum 60. Joresdag vum Benelux-Accord. Niewent dem Grand-Duc Henri wäerten och de belsche Kinnek Philippe, wéi och den hollännesche Kinnek Willem-Alexander dodrunner deelhuelen.





60 Joer Benelux-Accord/Reportage Joel Detaille



2008 gouf den Traité no 50 Joer relancéiert mat den dräi Schwéierpunkte vum Bannemaart an der ekonomescher Partnerschaft, der Nohaltegkeet, wéi och der Justiz.

Mä wat heescht dat eigentlech genee an wat bedeit d’Partnerschaft vum Benelux hautdesdaags fir eis Länner.

Zu Bréissel an der Rue de la Régence ass nämlech de Siège vun der Benelux-Unioun an déi huet 3 Generalsekretären, fir all Land een. De Lëtzebuerger Vertrieder ass den Alain De Muyser.

Benelux ass nämlech méi wéi just eng geographesch Beschreiwung. Déi wéinegst Leit wëssen nämlech, dass Benelux Joer fir Joer ëm déi 50 Projete lafen huet, déi gi virun allem an 3 Beräicher gemaach: Wirtschaft, nohalteg Entwécklung a Sécherheet.

A fir d’Koordinatioun dovunner zoustänneg sinn eben 3 Generalsekretären an dat aus guddem Grond. All Land huet eben een, well d'Länner awer nach verschidde sinn an esou sollt all Land een hunn, deen ebe säi Land representéiere kann. Esou soll ee bessert Zesummeschaffen erméiglecht ginn, wat net ëmmer de Fall war.

Beispillsweis am Sécherheetsberäich, well do gouf et beispillsweis nach e Manktem u Collaboratioun vun der Police-Aarbecht. Hei wier et zum Beispill wichteg, dass d'Grenzen net fir d'Police zielen, dass d'Police och bei enger Course-poursuite ka weider ermëttelen, dat dann och an deem aner Land.

An esou Kooperatioune gëtt et wéi gesot beispillsweis schonn am Handelsberäich oder bei der nohalteger Entwécklung.

Niewent engem offiziellen Deel vu Feierlechkeeten, mat ënnert anerem enger scéance académique, ass och eng Visitt vum Siège vun der Benelux-Unioun zu Bréissel geplangt, déi hire Numm an d’Maison du Benelux wäert ëmänneren, dat, fir ze weisen, dass een zesummeschafft.

Eng staark Allianz ass et deemno, déi elo offiziell de 60. Traité-Anniversaire feiert, ma u sech schonn zeréckgeet op 1944, wou eng Zoll-Unioun kreéiert gouf.