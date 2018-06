© Steil.tv

An enger laanger Rietskéier war eent vun de Gefier op d'Géigebunn geroden an esou krute sech den Auto an d'Camionnette ze packen. De Chauffeur vun der Camionnette gouf liicht verwonnt, d'Automobilistin dogéint huet missten aus hirem Gefier erausgeschnidde ginn a si koum mam Rettungshelikopter vun der Air Rescue an d'Spidol.Déi genau Ursaach vum Accident muss nach iwwerpréift ginn, d'Streck gouf fir d'Zäit vun den Aarbechte gespaart.Eventuell zeie solle sech bei der Police vu Schweich ënnert dem 0049 6502 91570 oder ënner pischweich@polizei.rlp.de mellen.