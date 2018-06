Nom Senat stëmmt e Mëttwoch an Italien d'Parlament iwwert déi nei populistesch Regierung of.

© AFP

De Vott ass fir e Mëttwoch den Owend um 17.45 Auer geplangt. Et gëllt als sécher, dass d'Fënnef-Stäre-Beweegung an déi friemefeindlech Lega Nord d'Vertrauen ausgeschwat kréien. Am Parlament hu si zesummen déi kloer Majoritéit.En Dënschdeg schonn hat d'Majoritéit vun de Senateuren der Regierung d'Vertraue ginn. No wochelaangem Hin an Hier war d'Regierung ënnert der Leedung vum Jurist Giuseppe Conte leschte Freideg vereedegt ginn.