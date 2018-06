© AFP Archivbild

Deemno huet sech d'Situatioun fir déi véierte Kéier hannertenee verschlechtert. Dat friddlechst Land op der Welt ass dësem Index no Island. Hannendru komme Neiséiland, Portugal, Éisträich an Dänemark. Ganz um Wupp vun der Lëscht si Syrien, Afghanistan, Südsudan, den Irak a Somalia.



PDF: De Globale Friddenskodex 2018



Dës Etüd bewäert d'Situatioun unhand vu Kritären wéi Krich a Konflikter, Terrorismus, Policegewalt a Militärdepensen. Deemno hunn 92 Länner e Réckschrëtt gemaach, an 71 Länner huet sech d'Situatioun verbessert. Dee gréisste Réckgang a punkto friddlech Ëmstänn huet Südamerika gemaach. Europa ass weiderhin di friddlechst Regioun op der Welt. Ma och hei huet sech d'Situatioun am Verglach mat zejoert verschlechtert.