© AFP Archivbild

Dat hunn d'Police vun Offenburg an de Parquet vu Freiburg e Mëttwoch matgedeelt.



D'Feier ass am Beräich vun der Attraktioun "Fjord-Rafting" ausgebrach. Eng Brandstëftung konnt ausgeschloss ginn. Nach wieren d'Ermëttlungen net definitiv ofgeschloss.



Am Fräizäitpark gouf et de 26. Mee e Groussbrand. Siwe Pompjeeën goufe liicht blesséiert. Zum Zäitpunkt vum Feier, waren iwwer 25.000 Visiteuren am Park, dee komplett evakuéiert ginn ass. Ronn 500 Rettungsekippe waren am Asaz.



RTL NEWS: Europa-Park nom Feier um Samschdeg um Sonndeg erëm op



Den Europa-Park huet eegenen Aussoen no iwwer 5,6 Millioune Visiteure pro Saison.