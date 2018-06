© AFP

25 Stonnen hunn Dokteren ëm d'Liewe vum 42 Joer ale Politiker gekämpft, ier hien den 6. Juni 1968, also virun genau 50 Joer, u sengen uerge Kappblessure gestuerwen ass. Dräi Mol hat am Ambassador Hotel zu Los Angeles ee palästinensesche Migrant op de Robert Kennedy geschoss. Dat, well hien pro-israelesch Remarque soll gemaach hunn.

Robert Kennedy / Reportage Frank Elsen



D’Attentat ass den 5. Juni 1968 geschitt, um Joresdag vum Ufank vum 6-Deeg-Krich. 1967 gouf d’Westjordanland jo vun Israel besat. Kuerz ier de Robert Kennedy erschoss gouf, hat hie mat sengen Supporter säi gréisste politeschen Succès gefeiert, dat bei de Virwahle fir d’amerikanesch Presidence, am konservative Bundesstaat South Dakota an am liberale Kalifornien.



De Robert Kennedy huet dofir an der Ried all de Leit, déi dat méiglech gemaach hunn, Merci gesot. Dat vun de Leit, déi Campagne gemaach hunn, bis zu deenen, déi an der Walkabinn hiert d'Kräiz gemaach hunn.

A senger Ried huet de Kennedy kloer gemaach, datt hien der gespléckter Natioun eng Reconciliatioun zoutraut an datt hien de Vietnam-Krich séier op en Enn brénge wëll. Dat et dem Kennedy, bei de Virwahle fir d'amerikanesch Presidence, gelongen ass, liberal Intellektueller, schwaarz Biergerrechtler a latäinamerikanesch Migrante fir sech ze gewannen, war e grousse politesche Succès. Dobäi hat de Papp vun 10 Kanner seng politesch Carrière, als Mataarbechter vum Antikommunist Joseph McCarthy ugefaangen. Donieft, war hie Walkampfmanager a Beroder vu sengem Brudder John F. Kennedy.



Seng Empathie fir déi schwaarz Biergerrechtsbeweegung, ma virun allem awer seng Kritik un amerikanesche Krichsverbriechen am Vietnam hunn esouguer déi distanzéiert Observateure vun der politescher Leidenschaft vum Robert Kennedy iwwerzeegt. Den 8. Juni 1968 gouf de Robert Kennedy um Kierfecht zu Arlington bei Washington begruewen.

Am November 1968 gouf de konservative Republikaner Richard Nixon als 37. President vun den USA gewielt. Fir vill Amerikaner war d’Hoffnung op méi sozial Gerechtegkeet an op d’Enn vum Vietnamkrich awer begruewen.