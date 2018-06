© AFP

Den neie Premier huet souwuel Pro-Europäer wéi och eng ganz Partie Fraen an där neier Regierung regroupéiert. Sou goufen 11 vun deene 17 Ministerposte vu Frae besat. D'Zesummesetzung vu senger Regierung géif dat Bescht vun der spuenescher Gesellschaft erëmspigelen, sou de Pedro Sánchez.



An deem Sënn wier déi nei Regierungsekipp paritéitesch, generatiounsiwwergräifend an an der EU verankert. Déi nei spuenesch Regierung soll en Donneschdeg de Moie vum Kinnek Felipe vereedegt ginn.