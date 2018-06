© AFP-Archiv

Wéi et heescht wiere 37 Männer an 9 Fraen erdronk, sou di international Organisatioun fir Migratioun e Mëttwoch zu Genève. 16 Persoune gi vermësst. Bei den Affer soll et sech ëm Flüchtlingen aus Ethiopien handelen. Schonn e Sonndeg ware während zwee Bootsonglécker am Mëttelmier iwwer 50 Migranten erdronk.