Nach ëmmer dämpt et aus dem Vulkan. © AFP

Zanter e Sonndeg goufen 99 Läiche gebuergen. Do virdrun waren nach gutt 190 Mënschen als vermësst gemellt. Bis ewell konnten eréischt 28 Doudesaffer identifizéiert ginn.



Bis en Dënschdeg waren iwwer 12.000 Persounen a Sécherheet bruecht ginn. 44 Affer goufe blesséiert.



Déi amerikanesch Loftwaff huet annoncéiert, sechs Kanner mat schwéiere Verbrennungen an d'USA ze fléien, fir dass se do medezinesch behandelt ginn. Och d'Nopeschland Mexiko huet Dokteren a Guatemala geschéckt, fir op der Plaz ze hëllefen.



De Feier-Vulkan war e Sonndeg ausgebrach. D'Lava huet eng ganz Partie Dierfer ronderëm zerstéiert. En Dënschdeg dunn koum et zu engem weideren Ausbroch.