De franséische President Emmanuel Macron an de kanadesche Premier Justin Trudeau hu sech am Virfeld scho ganz enk openeen ofgestëmmt, wéi si wëlle virgoen. Um Bord vum Sommet komme si mam US President fir wichteg bilateral Gespréicher beieneen, heescht et vu Washington. Et ass déi éischt Visite vum Donald Trump am Nopeschland Kanada. Den Emmanuel Macron erwaart eegenen Aussoen no oppe Gespréicher iwwert Differenzen am Handel, dem Klimaschutz an dem Fait, dass d'USA aus dem Atomofkommes mam Iran erausgeklomme sinn.Do virdrun hat och schonn d'Bundeskanzlerin Angela Merkel annoncéiert, dass si vu schwieregen Diskussioune mam Donald Trump während dem G7-Sommet ausgeet. D'Renconter steet awer och am Schied vum Konflikt ronderëm di amerikanesch Stroftaxen op Stol- an Aluminium. Den amerikanesche President hat Taxen d'lescht Woch op fir Importer aus der EU, Kanada a Mexiko a Kraaft gesat.D'USA hunn iwwerdeems hir Douten, ob si sech d'Decisioune vun der Welthandelsorganisatioun respektéieren, wat d'Taxen op Stol an Aluminium uginn. Multilateral international Organisatiounen géifen net di amerikanesch Politik bestëmmen, sou de Wirtschaftsberoder vum amerikanesche President, Lawrence Kudlow. Hien huet op enger Pressekonferenz zu Washington drun erënnert, dass den Donald Trump schonn e puer mol drop higewisen hätt, dass d'USA méi un national Intressie gebonne sinn, wéi un alles aneschters. Trotzdeem géifen d'USA d'WTO och weiderhi sollicitéieren.