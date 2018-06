De Patrick Schnieder op Besuch op der Police zu Prüm. © INPUT Presse (Archiv)

Dës Woch gouf et zu Berlin déi éischte Sëtzung vun der Parlamentarier-Grupp Benelux, déi sech ëm d'Zesummenaarbecht tëscht Däitschland an de Benelux-Länner soll këmmeren. Bis elo gouf et op et zwou verschidde Gruppen zu Berlin, déi eng huet sech ëm d'Belsch a Lëtzebuerg gekëmmert, déi aner ëm Holland.Neie Chef vun dësem Grupp ass den CDU-Politiker Patrick Schnieder, dee selwer aus der Äifel kënnt. Hie freet sech op dës Aufgab, well d'Belsch, Holland a Lëtzebuerg zu den enkste Partner vun Däitschland gehéieren:"Belgien, die Niederlande und Luxemburg gehören zu Deutschlands engsten Partnern innerhalb der EU. Uns verbinden gemeinsame Werte, starke Handelsbeziehungen und zudem eine über 900 km lange Grenze. Da Belgien und Luxemburg direkt an meinen Wahlkreis Eifel grenzen, weiß ich wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen den Partnern in der Grenzregion ist."An dëser Parlamentarier-Grupp sëtze Membere vun alle Fraktiounen aus dem Bundestag. Hir Aufgab ass et, fir en engen Austausch mat hire Kollegen aus der Parlamenter aus Lëtzebuerg, der Belsch an Holland ze hunn, an esou d'Zesummenaarbecht iwwert d'Grenz eraus ze verbesseren. Dofir trëfft sech d'Benelux-Grupp regelméisseg zu Berlin.