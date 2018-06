© AFP (Archiv)

Wann net op d’Decisioun vum Donald Trump reagéiert gëtt, géif d’Souveränitéit vu Memberstaaten um Spill stoen, dat sot de franséische President Emmanuel Macron am Virfeld vum G7-Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen, déi um Freideg an e Samschdeg zu Charlevoix a Kanada beienee kommen. Bei der Entrevue vun de 7 groussen Industrienatioune gi sech jo extrem schwiereg Gespréicher mam Donald Trump erwaart. Dat well den US-President der EU, Kanada a Mexiko Stroftaxen op Stol an Aluminium imposéiert huet. Am Virfeld vun de Gespréicher hu sech den Emmanuel Macron an den Justin Trudeau fir ee staarke Multilateralismus ausgeschwat.

Nëmmen zesumme kéint een déi global Erausfuerderunge packen, hu béid Staats-a Regierungscheffen am Virfeld vum G7-Sommet betount. Bei de Verhandlunge mam US-President Donald Trump wéilt een direkt an oppe Gespréicher hunn. Een Handelskrich tëscht Alliéierten ze féieren, wier nämlech kontraproduktiv, argumentéiert de franséischen President Emmanuel Macron.

Den Handelskrich wier gutt fir keen, esou den Emmanuel Macron weider. Am Meeschte betraff wieren amerikanesch Entreprisen. Dat well et zu Baissë vun der Kompetitivitéit géif kommen. An deem Kontext, wier d'Kooperatioun mat der Welthandelsorganisatioun immens wichteg.

Wéinst dem Donald Trump senge Stroftaxen haten d’EU, Kanada, Japan, China a Russland eng Plainte bei der Welthandelorganisatioun gemaach. Weider Sträitsujete mat den USA beim G7 sinn d’Atomofkommes mam Iran an d'Erausklammen vun den USA aus dem Paräiser Klimaschutzaccord. D’Zil ass et um Enn vum Sommet eng Ofschlosserklärung z'ënnerschreiwen, déi jidderee matdréit, sou de kanadesche Premier Justin Trudeau.



Denkbar sinn alternativ Szenarien, ewéi eng 6er Erklärung, ouni d’USA, bei de problematesche Sujeten oder eng Erklärung vun alle G7-Staate bei allen Themen zesummen.





Zu Québec a Kanada hunn Honnerte vu Leit géint de G7-Sommet protestéiert. D'Demonstratioun, déi vun direkt e puer Organisatiounen initiéiert war, ass duerch den Zentrum vu Québec gezunn. D'Police war massiv present. De Protest ass awer gréisstendeels friddlech verlaf. Jus zum Schluss hu verschidden Demonstranten Knupperten an d'Leit geheit an e puer hunn d'Fändele vun de G7 Natioune verbrannt.





Renconter am Virfeld schonn eskaléiert

E Freideg ass den Optakt vum G7-Sommet a Kanada. Ma schonn am Virfeld vun dëser Renconter, tëscht de siwe groussen Industrienatiounen, ass de Sträit vun de G7-Partner mam US-President Donald Trump eskaléiert.



No Gespréicher mam kanadesche Premier Justin Trudeau huet de franséische President Emmanuel Macron mat schaarfe Wieder appelléiert, zesumme géint déi dominant amerikanesch Politik virzegoen. No Informatioune vum Emmanuel Macron kommen am spéiden Nomëtteg déi europäesch Staats- a Regierungscheffen beieneen, fir hir Positiounen openeen ofzestëmmen. E Rapprochement tëscht dem Donald Trump an deenen anere Memberlänner, Däitschland, Frankräich, Groussbritannien, Italien a Kanada gëllt als onwahrscheinlech. Kanada an d'EU sinn iwwerdeems am Gaangen Géigen-Taxen op amerikanesche Produiten ze preparéieren.